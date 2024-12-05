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空軍士官長、退役中校涉綠能貪瀆 4人羈押禁見

2024/12/5 13:06
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（中央社記者鄭維真彰化5日電）彰化地方檢察署指揮偵辦查獲空軍士官長及退役中校等人，涉嫌勾結具黑道背景的陳姓綠能掮客，向綠能廠商收賄護航，檢方訊後認4人涉貪情節重大，昨天向法院聲押禁見獲准。

彰化地檢署今天發布新聞稿指出，張姓上校與許姓退役中校時任某聯隊中校科長時期，和陳姓士官長、葉姓退役中校等人，涉嫌護航綠能廠商不法貪瀆。

彰檢肅貪專組檢察官陳鼎文3日指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處等單位，同步在台中市、新北市、桃園市等34處搜索，於廠商住處、辦公室共查扣不法所得現金新台幣130萬元。

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檢方傳喚涉案被告及證人共31人，複訊其中29人後，部分人以10萬至50萬元交保，其中張姓上校無保請回，許姓退役中校50萬元交保。

檢方調查，陳姓士官長、葉姓退役中校涉嫌與具黑道背景的白手套陳姓掮客勾結，向黃姓綠能廠商收賄護航，因4人涉嫌違反貪污治罪條例、受賄賂等罪嫌重大，檢察官認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串之虞，昨天聲請羈押禁見，經法院裁定獲准。（編輯：李淑華）1131205

陳鼎文
任永靖鄉長期間涉護航廠商 彰縣議員詹木根遭羈押
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