屏鵝公路汽車常闖慢車道 增2處科技執法114年啟用

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）屏鵝公路是往返墾丁及花東重要幹道，每逢假日及連續假期湧入大量車流，部分車輛為貪快闖入機慢車道，屏東縣警察局在枋山路段新增2處科技執法抓違規，明年1月1日啟用。

屏東縣警察局枋寮分局今天發布新聞稿表示，為因應大量車流，視車流量彈性上崗控燈外，也會在台1線沿線架設錄影機方式嚴格取締違規行駛慢車道車輛。

另外，為有效維持良好行車秩序，防範事故發生，於枋山段新增2處科技執法，台1線北上452.3公里處及456.5公里處，針對「汽車及大型重機未依規定行駛慢車道」進行取締，預計民國114年1月1日起正式啟用。

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枋寮警分局指出，依據道路交通安全規則第95條規定，4輪以上汽車及大型重型機車在劃有快慢車道分隔線的道路行駛，除起駛、準備轉彎、準備停車或臨時停車，不得行駛慢車道。

枋寮警分局長林俊雄表示，科技執法以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，而是希望透過設備導正駕駛人的不良習慣，從而達到減少交通事故、保障道路順暢的效果，共同維護交通安全。（編輯：張雅淨）1131205