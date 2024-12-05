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新北土城汽車回收場火警 三峽、樹林居民關門窗

2024/12/5 17:49
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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市土城區一處汽車資源回收場今天下午發生火警，造成熊熊火勢與濃煙密佈。環保局提醒土城區及鄰近三峽、樹林地區居民緊閉門窗、外出戴口罩。火勢在下午4時30分控制。

新北消防局表示，下午2時12分據報，土城區忠義路一處汽車資源回收廠，戶外層層堆疊的報廢車輛起火，立即出動136人，60車次搶救。

消防局說，火場無人員受困，下午4時30分許初步控制火勢，初估燃燒面積約140坪，持續殘火處理，現場因汽車層層疊疊，仍要逐步排除，短時間內無法迅速完全撲滅，起火原因將等火勢全部撲滅後調查。

市府環保局表示，這起火警經模擬空氣品質，主要可能影響範圍為新北市三峽區、土城區、樹林區。請鄰近民眾緊閉門窗，待火勢撲滅後再開窗，外出記得戴上口罩。

環保局現場人員下午5時30分在下風處監測，於現場用鼻子聞沒有味道，不過還是要提醒民眾戴口罩、關閉門窗做防護。

另因大氣條件變化快，環保局說，將持續監控更新空氣品質變化，啟動相關應變作為。提醒民眾不要圍觀以免發生危險或影響救災。（編輯：陳清芳）1131205

#新北市
#新北消防局
#市府環保局
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