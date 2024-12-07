提升分析效能 高市警攜手民間研發AI辨速系統

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（中央社記者張已亷高雄7日電）高雄市警局與新創團隊合作研發「AI辨速系統」，藉影像分析技術計算車速，提升警方工作效能與準確性，獲警政署及經濟部等單位頒獎肯定，未來將擴展應用讓科技成為守護市民安全後盾。

高雄市政府警察局交通大隊長黃元民表示，警方與海盛科技公司合作研發「AI辨速系統」，是國內首例運用AI在交通事故分析，可提升警方研判效率並產出標準化報告，及作為佐證運用在鑑定會或法院詢問相關疑義等方面，未來將持續深化AI技術應用，如將系統擴展至更多影像來源，並逐步解決其他技術難題。

高雄市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，「超速」未被列在全國前10名肇事因素內，但從實務觀察發現，速度帶來的影響可能被低估，如時速60車輛就可能撞擊致車頭潰縮；時速70車輛就可能造成嚴重死亡事故；時速80車輛則可能造成車輛解體或翻覆，「速度」就像放大器，常導致事故結果加重，也是交通事故防制重要議題與方向。

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警方表示，傳統交通事故車速鑑定方式費時費力，在事故分析研判時，常須花費大量時間確認車速，「AI辨速系統」透過影像分析技術能快速精準計算車速，僅需5分鐘就可完成1宗案件車速計算，相較以往大幅提升警方工作效能與準確性，若經確認有超速行駛，警方會在初步分析研判表內登載肇事原因。

警方指出，「AI辨速系統」獲多項殊榮，包括內政部警政署「國家警光獎／改善交通類優等」、天下雜誌「2024城市治理卓越獎城市50」，6日再獲經濟部中小及新創企業署頒發「113年度新創產品及服務採購獎／特別獎」，彰顯高雄在智慧警政與科技建設領域努力與成果。（編輯：謝雅竹）1131207