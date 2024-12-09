玩具夾藏大麻走私來台 移工代領運毒集團包裹遭逮

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（中央社記者蘇木春台中9日電）關務署5月間攔查以玩具名義進口的包裹，經刑事局調查發現裝有二級毒品大麻，待居住雲林縣的阮姓移工出面領取後將他逮捕；經查阮男遭運毒集團吸收擔任車手，警詢後依法送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天發布新聞稿表示，警方於今年5月接獲財政部關務署台北關通報，攔查到貨品以玩具名義，自泰國進口來台的可疑包裹。

經警方查驗發現，包裹內夾藏3大包第二級毒品大麻（總重1314公克），中打第4隊立即與雲林縣警察局刑事警察大隊、台中市警察局刑事警察大隊、南投縣警察局竹山分局等單位組成專案小組，並報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦。

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案經專案小組監控追緝，於今年5月30日發現越南籍26歲阮姓移工出面收領包裹，他並隨即返回雲林縣二崙鄉住處，警方立即發動查緝，當場將阮男逮捕到案，另外在現場發現4名越南籍失聯移工。

警方查出，運毒集團為將大麻毒品走私來台，以協助代收包裹將給予好處為由，誘使外籍移工成為運毒車手。全案警詢後依涉嫌毒品危害防制條例，將阮男移送雲林地檢察署偵辦，4名失聯移工由移民署雲林縣專勤隊收容，後續並持續向上追查涉案運毒集團。（編輯：李淑華）1131209