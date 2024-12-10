台中詐騙集團拘禁毆被害人致死 主嫌判刑16年半定讞

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）詐騙集團劉姓男子等4人涉嫌拘禁林姓男子並毆打致死，被稱為「台版柬埔寨案」，一、二審均依重傷致死等罪判處4人10年6月至16年6月不等徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，民國111年12月6日，林男將銀行帳戶及密碼交付詐騙集團，隔天被集團成員劉男、鄭男、任男與黃男等人帶往集團的台中市北屯區據點監控。

黃男、鄭男與楊姓少年涉嫌以摀嘴、上手銬與腳鐐等行為壓制林男，過程中林男不願就範而掙扎與喊叫；劉男與任男不滿林男不配合，隨即持手銬與棍棒毆打林男頭部並腳踹其頭部致死，並把林男載往公墓棄屍。

案經台中地檢署依殺人與私行拘禁等罪起訴劉男等4人，楊姓少年則移由少年法庭審理。

一審台中地方法院國民法官庭認為，劉男等人發現林男無呼吸心跳時，曾要求楊姓少年對林男進行急救，認定劉男等人無殺人犯意，改依重傷害致死罪論處，判處4人10年6月至16年6月不等徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理，檢方上訴主張，劉男等人有殺人的間接故意，請求撤銷原判；劉男等人上訴則請求輕判。

二審認為，一審判決無違背經驗論理法則，也無違誤或不當之處，兩造上訴無理由，仍維持原判。經上訴，最高法院認為，原判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1131210