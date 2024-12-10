中檢辦西屯派出所員警開單貪污圖利案 帶回23人調查

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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中檢方追查員警開單涉貪污圖利案，今年9月間帶回12人偵辦，其中李姓巡佐遭羈押；檢警今天兵分多路前往台中多個分局搜索，再帶回23人並提訊李姓巡佐偵辦，全案擴大調查釐清。

台中地檢署今天表示，檢方今天指揮警政署政風室、台中市警察局、調查局台中市調查處與中部地區機動工作站等單位，兵分多路前往台中市警察局第一、第五、第六、豐原、大甲、霧峰等分局，及新竹及高雄等地警察局搜索偵辦。

檢方指出，今天共帶回涉案的台中太平分局偵查隊長金桂明、員警及提訊前案在押的李姓巡佐等共24人；涉案24人皆為當時開單涉貪污圖利案的台中西屯派出所員警，其中金桂明為時任所長，全案檢警仍持續調查釐清。

台中市警察局今天發布新聞稿表示，檢方於今年9月4日，偵辦西屯派出所李姓巡佐等人，於民國108至112年期間疑涉製單違法案，經後續比對、分析後發現另有員警涉案，今天續由中檢指揮有關單位持續偵辦。

市警局指出，今天遭偵辦員警，先前於西屯派出所任職期間涉及本案，因職務調動而調任至目前所屬單位服務，並非多個單位同時涉及本案；全案經市警局自清自檢發現後，陳報警政署政風室，並報請台中地檢署指揮偵辦。

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據了解，涉案員警疑與交通違規紅單（當場舉發）與白單（逕行舉發）有關，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，警方對於違反道路交通管理事件的稽查，在當場舉發及逕行舉發有不同罰則，汽機車違規在當場舉發的罰鍰則較為輕微。

據指出，涉案員警疑似在製作紅單與白單上，以較輕微罰則讓違規行為人可繳納較少罰鍰，因此涉及貪污及偽造文書罪，全案檢方正持續調查釐清。（編輯：陳仁華）1131210