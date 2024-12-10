詐團車手剛交保又來取款 被害人遭騙3次後報警逮人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化10日電）康姓詐騙集團車手交保不到1週，又加入同一詐團面交假投資現金，因被害人已被連騙取款3次，這次報警埋伏，將康姓車手當場逮捕，彰化地院近日依詐欺取財未遂罪判刑9月。

彰化地方法院判決書指出，康姓車手今年8月加入詐騙集團，8月23日被警方逮捕，交保釋放後於28日再次加入此詐團，向被害人面交取款成功，即可獲得新台幣5000元報酬。

詐團成員利用LINE要求一名被害人下載假投資APP，並佯稱購買某些標的比較便宜，讓被害人誤信並陷於錯誤，之後被害人要求收回資金時，成員告知須繳納分成獲利。

由於這名被害人日前已遭此詐騙集團取款3次，察覺有異而報警，9月3日與詐團相約面交現金44萬元，由康姓車手出面取款，當場被埋伏員警逮捕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據判決書內容，康姓車手被逮後，為免遭查獲，竟冒用其胞姊身分接受警方詢問，並偽造署名、指印，影響偵查機關調查犯罪正確性；經查，康姓車手去年才因詐欺案假釋出監，5年內再犯下此案，為累犯。

法官認為，康姓被告犯後坦承犯行，並已與告訴人達成和解，冒用其姊名義也獲原諒，依犯3人以上以網際網路對公眾散布共同犯詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑9月；並犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1131210