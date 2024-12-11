南庄轎車撞破圍牆墜谷1人受困 消防吊掛救援

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣南庄鄉一處民宅前，今天發生自小客車墜谷事件，車內一對張姓老夫妻，丈夫自行脫困求救，78歲妻子受困，消防隊員趕往採用吊掛方式救援送醫。

苗栗縣消防局指出，上午6時30分許接獲通報，南庄鄉獅山村一處民宅前空地，有民眾駕駛自小客車撞破自家圍牆，連人帶車摔落山谷，車內80歲張姓駕駛自行脫困，乘客張林姓婦人受困車內無法動彈，因當地位處偏僻，南庄消防分隊為把握救人的黃金時間，隨即派出3車9人趕往搶救。

消防隊員抵達現場，發現白色自小客車翻落深約1層樓的溪谷，四輪朝天，受困乘客倒臥於車內，先利用繩索垂降至翻車位置，透過長背板輔助，從車窗將傷患拉出加以安全固定後，再以繩索將患者拉回路面，送往頭份為恭醫院救治。

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警方調查，張姓老翁駕車載妻子返家，準備停車時，疑似倒車時不慎錯把油門當煞車，直接撞破自家圍牆掉落門前山谷，所幸2人都僅擦挫傷，意識清楚，生命跡象穩定，至於詳細事故原因，仍需進一步釐清。

公路局苗栗監理站指出，高齡駕駛人體能難免衰退，開車上路可能增加風險，為避免高齡駕駛因功能退化引發交通事故，針對年滿75歲以上汽機車駕駛，每3年需重新換發駕照，若已無駕車需求或體能發生變化致無法安全駕駛車輛，應繳回駕駛執照，保障自身與用路人安全。（編輯：李錫璋）1131211