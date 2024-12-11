台中北區新設行人庇護島 2個月已13起車輛自撞

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市北區進化北路沿線路口新設置行人庇護島，可能標示不明顯，從10月以來已發生13件車輛自撞庇護島事故，警方今天表示，建設局已與相關單位會勘研議改進措施。

台中市北區進化北路與學士路口昨晚發生車輛左轉彎時不慎碰撞到行人庇護島事故，台中市警察局第二分局表示，這是10月以來發生的第13件車輛自撞行人庇護島事故，而且都是車輛從垂直道路要左轉進入進化北路時所造成。

警方指出，進化北路沿線（崇德路至中清路段）因路口新設置行人庇護島，由於這個路段上的行人庇護島警示裝置，都是在吸引進化北路上面的駕駛人注意，對於與進化北路垂直道路上的駕駛人，標示不明顯，致駕駛人未能獲得足夠警示，要左轉進入進化北路時發生碰撞行人庇護島事故。

警方表示，為防範類似事故再發生，市府建設局已於12月5日邀集當地里長包括賴福、賴厝、賴村里及相關單位會勘，研議改進措施。

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警方說明，行人庇護島的原意在於保障行人安全，提供過路時的短暫停留空間，特別是對年長者、行動不便者或孩童等弱勢群體提供額外保護，避免行人因車輛視角盲點或駕駛疏忽而發生意外。

警方認為，但庇護島的設置卻容易被駕駛忽略，尤其在夜間或未加設醒目標示的情況下，可能造成駕駛誤判距離及視野受阻而撞上庇護島。自此路段設施完工後，已發生多起自撞車禍，呼籲駕駛行經路口時應減速並多留意交通標誌、標線，避免誤判路況。（編輯：謝雅竹）1131211