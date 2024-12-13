拖把桿走私逾4千萬海洛因 一審判主嫌16年10月

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（中央社記者謝幸恩台北13日電）劉姓男子等3人涉將市價超過4000萬元的393包海洛因，夾藏於拖把桿中從越南走私入台。士院日前依共同運輸第一級毒品等罪判處劉男等人應執行16年10月至15年不等徒刑，可上訴。

士林地方法院判決指出，今年5月間，劉男與運毒集團成員、綽號AK的呂姓男子（通緝中）謀議走私毒品，計劃將海洛因夾藏於拖把桿內，從越南運輸入台，並商定事成後支付劉男報酬新台幣70萬元。

劉男隨後找了曾姓與胡姓男子加入運毒計畫，3人分工合作，劉男負責尋找報關業者以掩飾貨物真相；曾男負責處理毒品抵台後的取貨及運送；胡男則擔任貨物名義收件人。

5月23日，夾藏海洛因的貨櫃抵達基隆港，警方接獲情資，當場查扣海洛因共393包，總重超過6公斤，市價逾新台幣4200萬元，並循線逮捕劉男等人，另在其身上查扣海洛因與第二級毒品安非他命。

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士院認為，劉男等人明知毒品對人體危害甚鉅，政府亦嚴令禁絕流通，但其無視政府反毒決心，且運輸數量甚鉅、價值非低，所為應予嚴懲。

一審審酌劉男、曾男於偵審時自白犯行，胡男於審理時改口認罪，尚非均無悔意，考量劉男等人於運毒計畫擔任角色、參與情節及犯後態度，判處劉男有期徒刑16年10月，曾男判刑16年6月，胡男判刑15年，本件可上訴。（編輯：李錫璋）1131213