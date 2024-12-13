前金門縣長李沃士判7年半定讞 金檢傳喚近期報到

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（中央社記者洪學廣、吳玟嶸金門13日電）前金門縣長李沃士涉收賄壓低金酒公司酒基售價圖利廠商得標，更一審判7年6月，最高法院今天駁回上訴定讞；金檢表示，已送達傳票，近期傳喚報到執行。

李沃士今天中午接受中央社記者電訪回應，已簽收傳票，但目前還沒收到判決書，未對判決結果回應。

金門地檢署指出，昨天接獲金門高分檢轉知判決定讞訊息後，已立即指揮金門地區司法警察啟動相關措施，目前確認李沃士在金門地區，今天已送達傳票，傳喚近期報到執行，傳票已由本人簽收。

全案起於李沃士夫婦被控於民國100年7月間金酒公司進行「金門高粱高端白酒品牌行銷暨總經銷商案」期間，接受徐姓金主等人招待，並收受徐男等人以「暑假帶小孩出國旅遊購物」名義所交付的賄賂新台幣100萬元。

雙方達成由李沃士以縣長職權施壓金酒公司，藉此調低金酒酒基售價，並由徐男等人屬意公司得標約定。此總經銷商案因金酒公司內部有其他雜音，未進入招標程序，徐男等人未能取得此案。

一審金門地方法院審酌李沃士夫妻犯行事證明確、否認犯罪，依貪污治罪條例對職務行為收受賄賂罪判處李沃士有期徒刑8年，妻子蘇鳳英則判處4年徒刑。

案經上訴，二審由福建高等法院金門高分院審理，二審認為，依卷證資料所示，僅徐男證述可佐證，但徐男說法前後不一，相關證人也未親自見聞，認定檢察官舉證不足，撤銷一審判決，改判李沃士夫妻無罪。

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檢察官不服判決，上訴三審。最高法院認為，二審判決有調查及理由不完備違誤，撤銷判決，發回金門高分院更審。更一審認為，李沃士夫妻收賄並對金酒公司施壓行為，與其履踐職務行為有對價關係，另審酌此案纏訟多年，適用刑事妥速審判法規定減刑，改判處李沃士7年6月徒刑；妻子蘇鳳英部分，檢察官舉證不足，仍維持無罪判決。

經上訴，最高法院認為，更一審判決調查完備，量刑妥適，今天駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。（編輯：孫承武）1131213