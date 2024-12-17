誤信抖音遭騙820萬元 台南男配合警方逮詐團2人

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市柯姓男子誤信網路抖音平台，遭投資詐騙新台幣820萬元，和友人分享才驚覺被騙；他佯裝交付出金保證金410萬元，昨天約在某學校前面交，警方埋伏逮捕車手、收水手2人送辦。

台南市警局第四分局今天告訴中央社記者，柯男今年9月在網路抖音平台看到介紹投資股票影片，被高獲利、零風險廣告內容吸引，點選不明連結加入LINE後，持續被引導進入投資程式「瑞e控」APP操作投資。

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柯男深信不疑，6次面交新台幣820萬元，以利儲值投資，但近日和友人分享時，被告知可能遭到詐騙，才趕緊報警，且配合警方佯裝交付「出金保證金」410萬元。

柯男和詐騙集團相約昨天下午在安平區某學校前交款，警方部署埋伏，先逮捕取款車手40歲林姓男子，另在計程車上逮獲負責監控的收水手楊姓未成年少年，當場查扣4支行動電話、假證件及現金收據憑證等，訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：李淑華）1131217