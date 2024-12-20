苗栗檢察官張文傑偵破大型製毒廠 獲法務部表揚

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（中央社記者管瑞平、劉建邦苗栗縣20日電）苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦破獲頭份山區製毒工廠，成功阻絕大量第三級毒品愷他命成品及先驅原料流入市面，獲選「安居緝毒」有功人員，受法務部長鄭銘謙表揚。

苗栗地檢署今天發布新聞稿表示，張文傑指揮刑事局偵三大隊、中和警分局、龍潭警分局、苗栗縣警察局刑警大隊、苗栗警分局、頭份警分局、宜蘭縣警察局刑警大隊、台中市警察局刑警大隊及憲兵指揮部台北憲兵隊等單位組成專案小組，查緝毒品犯罪。

經專案小組縝密調查，10月下旬在頭份山區查獲製毒工廠，一舉查扣第三級毒品愷他命成品驗前淨重32萬9411.1公克（純質淨重達8萬1062.63公克）、第四級毒品先驅原料「2-（2- 氯苯基）-2-硝基環己酮」毛重44.38公斤（純質淨重達4萬3261公克）及其它製毒原料、運送製毒原物料車輛等贓證物，並拘捕鄭姓男子等7名製毒集團成員到案。

檢警查出，製毒集團主嫌鄭姓男子透過網路自學製毒技術後，再由朱姓男子仲介承租某宮廟後山的鐵皮屋作為製毒處所，並陸續招募其他4名男子加入製毒行列。

此集團製毒期間，檢方表示，朱姓男子另提供房屋暫放製毒產生的鋅粉、無水硫酸鎂、廢水等有害事業廢棄物，再由另一名陳姓男子伺機傾倒於山區，嚴重危害自然生態環境。

案經偵查終結，檢方將鄭姓男子等7人依涉犯發起或參與犯罪組織、製造第三級毒品、任意棄置有害事業廢棄物、違法清理廢棄物等罪嫌提起公訴。

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苗栗地檢署指出，張文傑因積極指揮偵辦，破獲製毒工廠，成功阻止大量毒品流竄市面，獲選第11波安居緝毒專案全國同步查緝行動有功人員，昨天在法務部接受鄭銘謙嘉勉表揚。

刑事局今天召開記者會，偵三大隊大隊長紀延熹表示，9月間接獲線報，有製毒集團在苗栗縣頭份山區製毒，與苗栗縣警察局等單位共組專案小組深入追查，發現鄭姓男子（29歲）等人涉重嫌，著手進行查緝、破獲。（編輯：戴光育）1131220