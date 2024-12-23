男子桃園酒駕自撞 路旁停放車輛遭殃幸無人受傷

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園市警局蘆竹分局表示，一名王姓男子今天凌晨酒駕自撞路邊車輛，不但造成被撞車輛鈑金凹陷變形，連公車站牌都遭殃，警方對王男酒測發現嚴重超標，全案依公共危險罪嫌送辦。

蘆竹警分局蘆竹交通分隊小隊長黃建誌接受媒體聯訪表示，警方在今天凌晨1時許接獲報案，在蘆竹區新生路439巷附近發生自撞車禍事故。員警到場了解，發現是王姓男子駕駛自小客車，沿新生路往桃園方向行駛時，不慎自撞路旁停放的自小客車，造成車輛受損嚴重。

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黃建誌說，被撞車輛左側車身鈑金凹陷、保險桿掉落，一半車身幾乎掉進田裡，還波及前方公車站牌被撞歪，至於肇事車輛右側車頭變形，所幸無人受傷。員警對王男實施酒測，發現酒測值0.80MG/L嚴重超標，全案依公共危險罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並通知車主進行後續賠償事宜。

蘆竹警分局呼籲，年關將至民眾尾牙餐敘機會增加，為避免酒駕憾事發生，警方將持續加強取締酒駕，並呼籲民眾飲酒後切勿心存僥倖駕車，應指定駕駛或搭乘計程車、大眾運輸工具，或使用代駕服務，以確保自身及其他用路人安全。（編輯：張雅淨）1131223