阿塱壹古道雨後濕滑 遊客摔倒疑骨折海巡救援

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）屏東縣牡丹鄉阿塱壹古道降雨濕滑，1名男性遊客昨天摔倒，疑腳底骨折無法行走。海巡署南部分署前往救援，該名遊客就診後已無大礙。

海巡署南部分署第六岸巡隊發布新聞稿表示，昨天下午1時接獲阿塱壹導覽員通報，於屏東縣牡丹鄉阿塱壹古道近軍艦岩附近有1名48歲男性遊客，因雨天古道濕滑不慎摔倒，疑似腳底骨折，海巡人員迅速前往救援。

由南部分署第六岸巡隊提供影像可見，海巡人員依地形變化分別以背負、人力抬送擔架及獨輪車擔架將該遊客帶離古道。

南部分署第六岸巡隊表示，近日天氣寒冷，旭海安檢所接獲通報後，立即派員駕駛沙灘車攜帶保暖用品及救援裝備，前往通報地點救援。海巡人員到場先對該遊客初步檢傷，確認他意識清醒，但因腳傷無法自行行走。

為避免民眾失溫，海巡人員立即以背負方式通過軍艦岩礫石堆區，後由屏東縣消防局牡丹分隊醫療評估，疑似腳底骨折，立即實施簡易包紮後送恆春旅遊醫院，就診後該名遊客已無大礙。

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南部分署第六岸巡隊提醒，阿塱壹古道沿途多為礫石及礁石地形，山坡道顛簸且鵝卵石路凹凸不平、不好走，呼籲來此健行遊客，應注意身體能負荷程度。東北季風影響風力強勁，民眾如至古道健行或海邊戲水，須注意天氣及環境狀況，切勿勉強為之，避免發生意外及受傷。如有緊急狀況可透過海巡署118專線報案。

根據屏東縣政府資訊，阿塱壹古道全長200餘公里，相通於台東縣達仁鄉南田村與屏東縣牡丹鄉旭海村之間，是沿著中央山脈東南段、鄰太平洋海岸線所闢建古道，相距至今已有100多年歷史。早期功能為原住民族墾荒打獵、清兵行軍及遷徙之用，由於沒有公路到達此處，古道沿線景觀及人文歷史，至今仍保持原始美景。（編輯：張雅淨）1131224