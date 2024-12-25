台南查緝隊嘉義山區破獲私菸工廠 逮2人送辦

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（中央社記者張榮祥台南25日電）海巡署台南查緝隊今天宣布在嘉義山區破獲私菸工廠，查獲正在運送私菸貨車及製菸廠區，當場起出成品、菸絲等物，逮捕工廠負責人及貨車駕駛共2人，依法送辦。

台南查緝隊今天告訴中央社記者，台南查緝隊11月14日先於嘉義縣竹崎鄉鹿滿國小附近攔查1輛運送私菸貨車，查獲70箱捲煙（500包/箱）、1袋捲煙（耗損品10.64公斤，1公斤菸絲約可產製50包私菸，換算約532包私菸）。

台南查緝隊當天循線又在嘉義縣水上鄉三界埔段山區破獲私菸工廠，查獲3箱捲菸（1萬支/箱）、2箱捲菸（14.24公斤，換算約532包私菸）、2袋捲菸（耗損品13.55公斤，換算約677包私菸）、346.54公斤菸絲（製約1萬7327包私菸）、1台捲菸機具、接著劑、封膜、捲菸紙、濾嘴等製菸工具。

台南查緝隊此次查獲成品、菸絲等，相當於5萬5748包私菸，同時逮捕私菸工廠負責人63歲王姓男子、貨車駕駛61歲何姓男子，訊後依違反菸酒管理法分別函送嘉義縣政府菸酒管理科裁處。

台南查緝隊表示，私菸多流向檳榔攤、夜市及雜貨店等，1包售價約新台幣40元至50元，相較於一般品牌香菸便宜許多，使用者多是勞動人口，以往私菸工廠多在中部，如今已有南移趨勢。

嘉義山區這家私菸工廠，製菸僅約1個月就遭破獲，成功瓦解非法製菸集團，有效防止偽劣菸品流入市面，破壞市場經濟。（編輯：謝雅竹）1131225