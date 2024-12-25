高雄「假投資」詐騙猖獗 警籲強化反詐避免遭騙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄25日電）高雄市政府警察局11月單月統計，轄內詐騙手法、財損金額都以「假投資」為大宗，呼籲民眾切勿輕信來路不明的投資訊息，可利用「打詐儀錶板」專網瀏覽最新防詐資訊。

高雄市警察局長林炎田今天出席打詐記者會，他以「網路社群平台廣告，要小心」、「派員面交投資現金，攏是騙」開場，提醒市民網路投資陷阱多，切勿輕信來路不明投資訊息。

依高市警局數據，高雄今年11月份5大詐騙手法，依序為假投資（22.68%）、解除分期付款（13.55%）、網購詐騙（12.89%）、假交友投資（7.24%），以及中獎通知（5.92%）。其中，以假投資詐騙造成財損金額最高，占總財損66.13%；另外高雄在今年第4波「全國同步打詐行動專案」中，查緝集團157件、查獲809人，為全國之冠。

高雄市警局刑事大隊長鄢志豪指出，近期發生多起民眾遭假投資詐騙後，又被誘騙抵押不動產貸款案件，如詐騙集團會誘導被害人向民間借貸公司抵押不動產，並透過假代書收取高額利息、費用或誘騙過戶，導致被害人財產損失慘重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄢志豪提醒民眾提高警覺牢記「不接陌生來電」、「不聽投資明牌」、「不點未知連結」、「不傳個人資料」、「不信可疑資訊」等反詐5不原則；有疑慮可撥165反詐騙專線諮詢，或利用「打詐儀錶板專網」（https://165dashboard.tw/）瀏覽最新資訊。

行政院11月28日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版，以「抑制詐欺犯罪」為宗旨，設立「強化防詐意識」、「減少發生數」及「降低財損數」3大目標，新增「防詐」面向，由數位發展部主責，與金融機構、虛擬資產服務提供者、電信業者、網路廣告平台、第三方支付、電商及網路連線遊戲等7大產業合作打擊詐欺。警政署也在1日公布優化後的打詐儀錶板專網，提供民眾查詢最新詐欺資訊、財損金額、打詐成效、詐騙案例及手法分析。（編輯：孫承武）1131225