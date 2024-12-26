食品廠改標過期粉圓銷日27噸 負責人二審判8月

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）屏東縣1間食品加工廠趕搭日本東京奧林匹克運動會熱潮，改標過期粉圓半成品外銷，粗估出口超過27噸，台灣高雄地方法院依法判呂姓負責人8個月，高雄高分院維持原判，可上訴。

一審雄院認為，經營食品公司的呂姓男子主要販賣、輸出毛豆、敏豆及粉圓給日本廠商，但原已製造完成的粉圓由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情滯銷，無法如期出口日本、導致過期，卻為減少損失，分裝過期粉圓後依日本廠商指示販賣，不法獲利達新台幣318萬元。

合議庭審酌呂姓男子犯後矢口否認，未見悔意，且犯案情節重大，依違反食品安全衛生管理法判處有期徒刑8個月，另科處公司罰金60萬元。台灣高等法院高雄分院審結，認為原審認事用法無不妥，駁回上訴，全案仍可上訴。

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根據一審判決，呂姓男子為趕搭東奧大批珍珠粉圓訂單需求，向上游訂購「生珍珠粉圓原料」後，指示員工製成珍珠粉圓，再包裝置於冷凍庫內急速冷凍保存，有效日期應從2020年4月底起算2年到2022年4月底。

不過，東奧由於疫情延期，日本粉圓需求下降，導致日本廠商未能如期指示出貨，直到疫情降溫，呂姓男子自2022年5月到11月陸續出貨過期珍珠粉圓到日本。（編輯：李明宗）1131226