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蘆洲5個月嬰兒無呼吸 警車鳴笛開道救回一命

2025/1/2 11:51（1/2 12:18 更新）
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（中央社記者趙敏雅新北2日電）新北市一對夫婦日前發現5個月大嬰兒失去呼吸，抱著孩子到蘆洲警分局集賢派出所求助，警員立刻開巡邏車鳴笛開道，原約15分鐘車程縮短到5分鐘內抵達醫院，救回嬰兒一命。

新北市政府警察局蘆洲分局集賢派出所今天發新聞稿指出，去年耶誕節下午突有1輛轎車急停派出所門口，值班警員上前詢問，得知侯姓夫妻因嬰兒身體不適，眼睛上吊且無呼吸，急忙到所求助。

集賢所警員張耀文與張晉勳馬上拿取巡邏車鑰匙，帶侯姓夫妻及嬰兒上車，一路鳴笛加速前往醫院。影片中警方以廣播器呼喊「讓路，麻煩前方讓路啊」，籲前方車輛讓道，並在5分鐘內趕到醫院，經即時醫治，嬰兒已恢復健康。

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蘆洲警分局事後在社群網站臉書Facebook發文說「孩子，我們要你活下去」，並指嬰兒恢復健康哭聲，是全天下最美好禮物。張耀文告訴中央社記者，「家屬都衝進派出所求救了，當下就覺得不能拖，趕快把小孩送醫，是應該做的」。

警方表示，美國近年「生存之鏈」觀念，對心臟及呼吸停止狀態，人的腦細胞將在4分鐘開始缺氧死亡，若缺氧超過5分鐘將對腦部造成不可逆損害，10分鐘時腦死成為定局，若發現身邊人無呼吸心跳，應迅速實施CPR並撥打119、110求助。（編輯：方沛清）1140102

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