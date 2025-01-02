2無照高中生騎士疑超速 追撞東石8旬婦送醫多日不治

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（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）嘉義縣2名無駕照高中生日前晚間分騎機車返家，途經170縣道東石段，8旬陳婦正穿越馬路，2機車先後煞車仍釀追撞，造成陳婦重傷送醫，搶救多日不治，2生依過失致死函送。

嘉義縣警察局朴子分局表示，17歲蔡姓男高中生於去年12月14日晚間6時30分騎機車準備返回東石鄉住家，行經170縣道東石段時，前方不遠處一名88歲陳姓婦人徒步穿越馬路，蔡姓高中生見狀緊急煞車。

不料，跟隨在蔡男後方的另一名騎機車17歲李姓男高中生也煞車，但還是煞車不及追撞蔡男機車，推擠蔡車撞上徒步陳姓老婦人，嘉義縣消防局救護車趕抵，陳婦已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救。

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警方指出，車禍造成陳婦氣血胸、臉部及手腳都有嚴重撕裂傷，生命跡象微弱，急救後，仍於去年12月31日不治，檢警同日進行相驗，肇事2名高中騎士無酒駕，警方將依過失致死罪嫌函送法辦，嘉檢後續移請嘉義地方法院少年法庭處理。

檢警今天表示，事故發生時，肇事2部機車疑超速，加上現場天色昏暗，雖然當時蔡男機車及時煞車並大幅降速，但後方李男騎的機車仍煞車不及，追撞造成憾事；88歲陳婦身體健康，過馬路卻遭橫禍，對此，家屬十分悲痛，也責怪2名無照高中生騎車太快。（編輯：陳仁華）1140102