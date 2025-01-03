8人攀登南一段 女山友高山症遭獨留山區待援

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（中央社記者盧太城台東3日電）8人登山團體攀登南一段，51歲黃姓女山友高山症發作，卻遭團員獨留在卑南山主峰2天待援，高雄和台東兩地消防人員目前同步挺進山區救援。

台東縣消防局今天接受中央社記者電話訪問表示，8人自組登山團去年12月28日從藤枝入山，1月1日行經卑南主山時，51歲的黃姓女子高山症發作，無法繼續前行。

7名團員留下一頂帳篷給黃女後，繼續往前走，黃女獨留在海拔約3200公尺稜線待援。今天有路過登山團協助留下爐頭、飲水、糧食給黃女。

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台東縣消防局表示，目前高雄市消防局動員義消會同台東消防局搜救人員同步上山救援，只是黃女這2天手機己經失聯，同時一早申請空勤直昇機，卻因山區天候太差，無法報行任務，目前救難人員冒寒冷天候上山，預計今天下午3時可以抵達通報地點。

團員獨留黃女在山上2天待援，在網路引發爭議，有網友留言「獨自留下一個無法行走的人。留爛攤子給救援人員，另外7人爬山？希望傳言是假的」、「網路自組團併車的不意外」。（編輯：郭諭儒）1140103