貨車載鋰電池翻覆雲縣道145乙線 儲能櫃燃燒續封路

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（中央社記者蔡智明雲林縣7日電）一輛載運鋰電池儲能櫃貨車昨天中午在雲縣道145乙線穿越國道1號下方路段翻覆，雲縣府考量人車通行安全封閉道路；儲能櫃今晨起火燃燒，消防局預估要燒到下午3時熱反應結束。

雲林縣消防局今天發布新聞訊息表示，昨天中午獲報國道1號虎尾交流道下方縣道145乙線，一輛大貨車翻覆無人員受困，派遣4部消防、救護車及消防人員共14人前往搶救；到達現場回報，大貨車不明原因冒煙，出水線警戒。

消防局指出，經詢問貨運公司得知貨車載送物品為太陽能儲能櫃，約3千多顆磷酸鋰鐵電池，因內部電池受損情況及櫃內氣體壓力不明，廠商建議不要移動，靜置至反應結束，避免爆炸；今晨4時53分太陽能儲能櫃起火燃燒，出動機器人搭配空拍機，出水防護車頭及油箱，目前持續警戒中。

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消防局二大隊副大隊長陳世朋表示，據廠商提供資訊，燃燒時間需要4到10小時，預估到今天下午3時才會解除警報；此次儲能櫃貨車翻覆起火燃燒，恐是國內首起，消防局平時已針對似情況進行救災訓練，降低災害發生。

雲縣府表示，此路段暫時無法通行，雲林高鐵站往台1線方向，請改由縣道145線或雲71線，台1線往高鐵方向，請改由台1線或雲74線。（編輯：陳仁華）1140107