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運毒通緝犯黃正成泰國服完刑押解返台 移送基檢

2025/1/8 17:10（1/8 18:16 更新）
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通緝犯黃正成（前中）因從泰國運送海洛因磚到台灣遭通緝，後在泰國被捕服刑，期滿後8日押解回台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年1月8日
通緝犯黃正成（前中）因從泰國運送海洛因磚到台灣遭通緝，後在泰國被捕服刑，期滿後8日押解回台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年1月8日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場8日電）通緝犯黃正成因從泰國運送海洛因磚到台灣遭通緝，後在泰國被捕服刑，期滿後今天押解回台，調查局航業調查處人員在宣讀權益後執行逮捕上銬，後續將解送基隆地檢署歸案。

在調查局、移民署、警政署刑事警察局駐泰秘書及泰國警方協調下，調查局人員今天將黃正成從泰國押解返台。黃正成搭乘的華航CI834航班於下午3時34分抵達桃園機場，入境後隨即由調查局航業調查處人員確認基本資料及宣讀權益後執行逮捕上銬，後續將解送基隆地方檢察署歸案。

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法務部調查局國際事務處亞非事務科科長羅益培接受媒體聯訪表示，黃正成於2007年受友人請託，涉將60塊第一級毒品海洛因磚（總重24.18公斤）夾藏於傢俱裝入貨櫃，自泰國運輸至台灣後遭調查局查獲，基隆地方檢察署於2007年12月對黃正成發布通緝，調查局也將黃正成列為重大外逃罪犯，但黃正成已潛逃至泰國。

羅益培說，在調查局與泰國警方合作下，2009年1月黃正成在泰國遭泰國警方逮捕判刑，並關押在泰國的監獄。黃正成服刑期間遇到多次大赦獲減刑，去年11月15日服刑期滿，共計服刑15年10個月。（編輯：戴光育）1140108

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通緝犯黃正成（右）因從泰國運送海洛因磚到台灣遭通緝，後在泰國被捕服刑，期滿後8日押解回台，調查局航業調查處人員在宣讀權益後執行逮捕上銬。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年1月8日
通緝犯黃正成（右）因從泰國運送海洛因磚到台灣遭通緝，後在泰國被捕服刑，期滿後8日押解回台，調查局航業調查處人員在宣讀權益後執行逮捕上銬。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年1月8日
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