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陳時奮控誣告案二審 高虹安：請求無罪判決

2025/1/9 13:13（1/9 13:41 更新）
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筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮因論文案遭被停職的新竹市長高虹安提告誹謗，陳時奮後又對高虹安提出誣告，一審台北地院判高虹安敗訴，高虹安上訴後，9日於台灣高等法院開庭二審。高虹安（中）抵達高院時，面對媒體提問，不發一語。中央社記者徐肇昌攝 114年1月9日
筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮因論文案遭被停職的新竹市長高虹安提告誹謗，陳時奮後又對高虹安提出誣告，一審台北地院判高虹安敗訴，高虹安上訴後，9日於台灣高等法院開庭二審。高虹安（中）抵達高院時，面對媒體提問，不發一語。中央社記者徐肇昌攝 114年1月9日
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（中央社記者謝幸恩台北9日電）遭停職的新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮自訴誣告罪，一審判刑10月，經上訴，二審今天首度開庭。高虹安庭上說，她沒有誣告犯意，請求無罪判決。陳時奮則說，高虹安轉移焦點。

全案緣於，高虹安不滿陳時奮於民國110年在臉書（Facebook）發文指出「被指導教授除名的高虹安」等言論，提告加重誹謗罪；陳時奮獲不起訴處分後，自訴高虹安誣告罪嫌。

一審台北地方法院依誣告罪判處高虹安有期徒刑10月；雙方不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院今天召開準備程序庭，高虹安於庭上表示，她沒有虛構事實，這對她來說不公平、很冤枉，她的論文是自己的研究成果，怎麼可能在明知抄襲的前提下提出告訴。

高虹安說，至今她的學位沒有被撤銷，但陳時奮對其他政治人物學位被撤銷時幫忙喊冤，自稱學術領域專精，但學術標準有雙標。

高虹安指出，她提告的範圍是針對陳時奮貼文中誇大不實與渲染的部分，沒有誣告犯意，期盼高院法官明察秋毫，請求無罪判決。

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陳時奮則當庭表示，高虹安玩文字遊戲、轉移焦點，本案就是抄襲和侵權，她的提告就有誣告的犯意、動機，明知提告理由不實，是為了假裝清白以保護選情。

高虹安的辯護人高奕驤說，希望自訴人能先確認起訴範圍與內容，以維護被告訴訟防禦權；陳時奮自訴代理人陳冠豪則說，原審量刑過輕，請法官審酌高虹安為知名政治人物、犯後態度不佳等，量刑2年到3年間。法官庭末諭知全案候核辦。（編輯：蕭博文）1140109

筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮（前中）因論文案遭被停職的新竹市長高虹安提告誹謗，陳時奮後又對高虹安提出誣告，一審台北地院判高虹安敗訴，高虹安上訴後，9日於高院開庭二審。中央社記者徐肇昌攝　114年1月9日
筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮（前中）因論文案遭被停職的新竹市長高虹安提告誹謗，陳時奮後又對高虹安提出誣告，一審台北地院判高虹安敗訴，高虹安上訴後，9日於高院開庭二審。中央社記者徐肇昌攝　114年1月9日
遭停職的新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮自訴誣告罪，一審判刑10月，經上訴，二審9日首度開庭，陳時奮（前）出庭。中央社記者謝幸恩攝 114年1月9日
遭停職的新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮自訴誣告罪，一審判刑10月，經上訴，二審9日首度開庭，陳時奮（前）出庭。中央社記者謝幸恩攝 114年1月9日
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