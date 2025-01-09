陳時奮控誣告案二審 高虹安：請求無罪判決

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）遭停職的新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮自訴誣告罪，一審判刑10月，經上訴，二審今天首度開庭。高虹安庭上說，她沒有誣告犯意，請求無罪判決。陳時奮則說，高虹安轉移焦點。

全案緣於，高虹安不滿陳時奮於民國110年在臉書（Facebook）發文指出「被指導教授除名的高虹安」等言論，提告加重誹謗罪；陳時奮獲不起訴處分後，自訴高虹安誣告罪嫌。

一審台北地方法院依誣告罪判處高虹安有期徒刑10月；雙方不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院今天召開準備程序庭，高虹安於庭上表示，她沒有虛構事實，這對她來說不公平、很冤枉，她的論文是自己的研究成果，怎麼可能在明知抄襲的前提下提出告訴。

高虹安說，至今她的學位沒有被撤銷，但陳時奮對其他政治人物學位被撤銷時幫忙喊冤，自稱學術領域專精，但學術標準有雙標。

高虹安指出，她提告的範圍是針對陳時奮貼文中誇大不實與渲染的部分，沒有誣告犯意，期盼高院法官明察秋毫，請求無罪判決。

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陳時奮則當庭表示，高虹安玩文字遊戲、轉移焦點，本案就是抄襲和侵權，她的提告就有誣告的犯意、動機，明知提告理由不實，是為了假裝清白以保護選情。

高虹安的辯護人高奕驤說，希望自訴人能先確認起訴範圍與內容，以維護被告訴訟防禦權；陳時奮自訴代理人陳冠豪則說，原審量刑過輕，請法官審酌高虹安為知名政治人物、犯後態度不佳等，量刑2年到3年間。法官庭末諭知全案候核辦。（編輯：蕭博文）1140109

筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮（前中）因論文案遭被停職的新竹市長高虹安提告誹謗，陳時奮後又對高虹安提出誣告，一審台北地院判高虹安敗訴，高虹安上訴後，9日於高院開庭二審。中央社記者徐肇昌攝 114年1月9日