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台中不停讓行人113年開罰逾萬件 事故死傷數下降

2025/1/9 16:38
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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市警方今天表示，去年度執行「行人正義大執法」專案，其中「汽機車不暫停讓行人」開罰逾1萬件，經統計因交通事故造成死亡與受傷件數皆下降，持續強化相關執法。

台中市警局交通大隊發布新聞稿表示，經警政署統計數據分析民國113年1月至12月，台中市交通事故發生數與112年同期比較，其中24小時內死亡人數減少34人、降幅19.9％。

此外，依據交通部道安總動員統計數據分析113年1月至10月，台中市交通事故發生數與112年同期比較，其中30日內死亡人數減少26人、降幅9.8％；受傷人數減少2940人、酒駕死亡人數減少13人、酒駕受傷人數減少209人、行人死亡人數減少10人、行人受傷人數減少141人。

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針對提升行人路權，交通大隊表示，統計113年1月至12月，取締「汽機車不暫停讓行人」計1萬485件、「行人違規」計9274件、「酒後駕車」計6891件。

交通大隊指出，將持續強化行人路權相關執法，包括「行人正義大執法」專案，對於易肇事地點重點取締「闖紅燈、車不讓人、路口搶快提前左轉彎、行人違規」及「酒後駕車」等交通違規。（編輯：郭諭儒）1140109

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