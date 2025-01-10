司法官學院新任院長吳巡龍：期許司法官不畏強權

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（中央社記者劉世怡台北10日電）法務部司法官學院新任院長吳巡龍表示，每一位司法官以及司法從業人員承辦案件，對當事人都可能有深遠影響；期許未來養成的司法官能夠不畏強權與輿論壓力來伸張正義。

法務部今天發布新聞稿指出，司法官學院卸、新任院長交接典禮，已於昨天在司法官學院大禮堂舉行圓滿完成，典禮由法務部政務次長徐錫祥親臨監交及監誓。

徐錫祥致詞指出，司法官學院作為國家司法專業人才培育基地，肩負深化司法改革、提升司法公信力重任，在國家司法體系中角色至關重要。卸任院長柯麗鈴自民國110年12月間上任，「以人為本」領導風格，不僅提升機關凝聚力，更營造和諧而積極學習與工作環境，這些成就將長久流傳於學院歷史之中。

徐錫祥說，新任院長吳巡龍是司法官第26期結業，在檢察系統內聲譽卓著、獲獎無數，曾任最高檢察署調辦事檢察官、司法官學院導師等職務，熟稔學院各項行政及教學業務，今年更榮獲海洋保育貢獻楷模獎，為檢察官獲此殊榮之第一人。

他說，吳巡龍為美國史丹福大學法學博士，法律素養深厚、辦案經驗豐富、行政閱歷多元，瞭解學院角色及使命，且他的法學著作豐富，學理涵養俱優，足當司法官學院作育英才之重任，為學院持續發展注入新動能，無疑是學院未來發展最佳領導人選。

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吳巡龍致詞時以自身為例，講述自司法官受訓時，接觸許多法學先進及司法前輩，認為前司法官訓練所所長朱石炎擁有誠懇、正直、謙和等特質，是深值學習效法榜樣，自此以朱所長為標竿，也期許未來養成的司法官能夠不畏強權與輿論壓力來伸張正義。

吳巡龍表示，學院過去這幾年來在柯麗鈴的卓越領導及人員努力之下，擁有良好基礎，感謝部長鄭銘謙與各位長官器重，期許未來能夠與大家一起努力，讓學院業務進展順利、學員都能收穫滿滿。（編輯：方沛清）1140110