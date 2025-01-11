網友指黑熊學院水壺中國製挨告 不起訴確定

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（中央社記者謝幸恩台北11日電）黑熊學院認為，2名網友發文指其販售水壺為中國製，提告加重誹謗。北檢認為2名網友發文未逾合理評論，且涉及消費利益屬可受公評，予以不起訴處分，因無人再議而不起訴確定。

民國113年6月間，蔡姓男子在社群平台上轉貼PTT網友質疑黑熊學院販售水壺類似中國淘寶商品的文章，並發文稱「割韭菜的水壺」「淘寶熊」；鍾姓男子則發文指「淘寶套件民主價值」。

黑熊學院認為，鍾男、蔡男未查證產品製作產地與過程，即發表不實言論，並意圖散布於眾，損害其名譽與社會評價，據此提告2人涉犯刑法加重誹謗罪。

鍾男與蔡男到案後否認犯行。鍾男辯稱，他發文是指出淘寶抄襲黑熊學院；蔡男則表示，其評論基於2種水壺外觀看起來一樣，且有不小價差，並沒有認為黑熊學院的水壺是中國製。

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台北地檢署不起訴處分指出，黑熊學院認為鍾男、蔡男涉誹謗，是認為其販售的水壺與淘寶的水壺不同，但鍾、蔡發文源於PTT網友文章所引發的議論；經檢察官審視2種水壺照片，就外觀及功能標示確極為相似，不易辨別差異，雖然黑熊學院提供其販售水壺的功能表，但這些差異非一般消費者容易辨識。

檢察官認為，鍾男、蔡男發文未超出合理評論範疇，且網路買賣多有爭議，也不時聽聞廠商會尋覓管道，以低價進貨再以高價售出等情事，相關言論涉及消費者利益，屬可受公評事項，認定誹謗罪嫌不足，予以不起訴處分。由於本案無人向台灣高等檢察署聲請再議，不起訴確定。（編輯：方沛清）1140111