低溫特報 北市12人非創傷送醫、籲室內保持通風

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（中央社記者劉建邦台北11日電）氣象署發布低溫特報，台北市政府公布今晚起北投區等山區有攝氏10度以下低溫，市區維持12至13度，消防局統計至今有12人非創傷送醫，呼籲使用瓦斯等應保持室內開窗維持通風。

中央氣象署發布低溫特報燈號，今天至13日清晨，受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷。

台北市政府下午公布天氣警特報，受大陸冷氣團及清晨輻射冷卻影響，晚上至13日清晨，北投區（關渡）、南港區（舊莊）、文山區（木柵）可能會有10度以下氣溫；市區低溫維持12至13度左右。

市政府消防局發布新聞資料指出，低溫來襲，為防一氧化碳中毒，民眾在室內使用任何燃氣設備（燃氣熱水器、瓦斯爐等）時，應保持環境通風。

消防局表示，建議民眾在家時開門窗，確保空氣進入室內，使用瓦斯爐烹煮時，應開抽油煙機等，並選擇有合格標章燃氣設備，且避免在室內使用炭火烹煮。

消防局統計從昨天至今天，共12人非創傷送醫。消防局指出，雖無法判定這些案件是否為天候因素，但氣溫驟降，應注意長輩保暖措施及用電用火用瓦斯設備的安全。

此外，消防署提供統計資料，昨天由全台各地消防單位因非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）送醫共54人。

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北市消防局指出，民眾在屋內如突然感到頭暈、噁心嘔吐、呼吸脈搏加速等症狀，可能是一氧化碳中毒，應馬上停用燃氣設備，並開窗維持通風及撥119求助。

消防局表示，提供補助更換老舊且設置不當的燃氣熱水器計畫，符合資格台北市民，每戶可補助新台幣3000元起，申請補助應找合格技術士且依安裝標準裝設熱水器，並保留發票、收據及安裝證明單據等文件，補助資訊可上官網查詢。（編輯：方沛清）1140111