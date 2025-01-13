阿里山林鐵偕警巡逮5遊客走鐵軌 每人罰鍰萬元起跳

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）阿里山林鐵及文資處今天上午會同警方，從二萬平車站循鐵路往嘉義方向執行取締行走軌道，當場發現5名遊客違規，依據鐵路法處每人新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

阿里山森林鐵路列車去年12月14日上午從嘉義開往山上時在獨立山附近發生意外，多名觀光客擅自闖入鐵軌拍照，火車雖鳴笛示警，仍有一名女遊客被火車擦撞骨折，為此林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處聯合警方加強取締。

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林鐵及文資處發布新聞稿表示，今天從二萬平車站循鐵路往嘉義方向巡視，當場發現5名遊客違規行走軌道，依據鐵路法第70條規定，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，為一人一罰，後續將由竹崎分局函送交通部鐵道局裁罰。

林鐵及文資處指出，阿里山鐵路景色吸引許多遊客到訪，提醒遊客保護自身安全，阿里山鐵路沿線橋梁隧道勿走、勿留、勿進入；未來將加裝攝影機，民眾勿抱持僥倖心態，不僅危險，恐自己荷包又失血。（編輯：陳仁華）1140113