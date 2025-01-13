雲縣食品公司移工右手捲入絞肉機 拆機台脫困後送醫

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣消防局今天下午1時許接獲報案，某食品公司越南移工右手被絞肉機絞入、傷及手掌，立刻派員救援，台大醫院雲林分院醫師現場協助救援，拆除機台脫困後送醫治療。

食品公司負責人接受中央社記者電訪說，此名越南籍移工今天下午1時許操作絞肉機台時，右手手套被絞入，沒有生命危險，未來會加強員工訓練。

雲林縣消防局表示，今天下午1時許獲報某食品公司1名越南籍員工右手被絞肉機絞入，派遣斗南、土庫、六合、公園等單位計出動各式消防車2部、救護車2部，人員8名。

救護人員抵達現場後，回報員工情況立即啟動醫消聯防；台大醫院雲林分院急診醫師攜帶必要藥物及器材至現場協助救援行動，現場給予止痛藥，緩解傷者疼痛。

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經救護人員評估，越南籍員工傷及右手掌、意識清楚，現場直接破壞絞肉機台，脫困後送醫院治療。

雲林縣勞動暨青年事務發展處指出，縣府已派員到公司關心，輔導公司維安改善，至於是否有疏失，待職安署中區職業安全衛生中心釐清。（編輯：陳仁華）1140113