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嘉義跨界聯防阻詐情資共享 縣警局與京城銀行簽MOU

2025/1/13 16:28（1/13 17:31 更新）
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嘉義縣警察局長李權哲（右）與京城銀行總經理姜宏亮（左）13日簽署「反詐合作意向書（MOU）」，內容為建構詐欺、洗錢等金融犯罪情資共享平台，盼深化合作打擊詐騙。中央社記者蔡智明攝 114年1月13日
嘉義縣警察局長李權哲（右）與京城銀行總經理姜宏亮（左）13日簽署「反詐合作意向書（MOU）」，內容為建構詐欺、洗錢等金融犯罪情資共享平台，盼深化合作打擊詐騙。中央社記者蔡智明攝 114年1月13日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉義縣警察局深化與金融機構合作，今天與京城銀行簽立「反詐合作意向書（MOU）」，跨界聯防強化阻詐能量，雙方交流詐術新知、密切配合，全力在銀行端力阻民眾被騙。

簽署儀式在嘉義縣警察局大廳舉行，由京城銀行總經理姜宏亮、警察局長李權哲代表雙方簽署合作意向書，內容為建構詐欺、洗錢等金融犯罪情資共享平台，期待簽訂MOU深化警銀合作打擊詐騙。

李權哲接受媒體聯訪表示，未來將加強與金融機構情資分享、提升異常帳戶通報，以快速封鎖詐團帳戶，並經由資源互助機制，分析潛在被害風險客戶，針對高風險客戶提出警示，並整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能。

李權哲強調，金融機構是協助警方攔阻詐騙第一道防線，詐騙集團為規避行員提問，教導民眾用「支付工程款項」、「房屋修繕」、「親友借還錢」等話術掩飾匯款到人頭帳戶的行為，有賴行員發覺通報警方守護民眾血汗錢。

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姜宏亮指出，詐欺案件頻仍，造成民眾對金融投資不信任，也危害銀行正常業務；銀行櫃台行員阻詐，不及警方一句話，往往苦口婆心，講了一堆仍不被信任，因此期待與警方密切合作，消弭詐騙行為。

嘉義縣警察局表示，113年度執行4波打詐專案，共查獲詐騙集團96件，逮捕嫌犯516人，查扣不法利得總價值計新台幣6914萬餘元；在攔阻詐欺件數部分，統計113年度有186件，阻詐金額逾9000萬元。（編輯：陳仁華）1140113

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嘉義縣警察局13日與京城銀行簽署「反詐合作意向書（MOU）」，跨界聯防強化阻詐能量，雙方代表合影並共同宣示反詐。中央社記者蔡智明攝 114年1月13日
嘉義縣警察局13日與京城銀行簽署「反詐合作意向書（MOU）」，跨界聯防強化阻詐能量，雙方代表合影並共同宣示反詐。中央社記者蔡智明攝 114年1月13日
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