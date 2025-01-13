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女子陷黃昏戀騙局遭詐537萬元 淡水警逮6嫌法辦

2025/1/13 20:45
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（中央社記者趙敏雅新北13日電）新北市淡水一名64歲何姓女子與男網友因愛唱老歌結識，未料落入愛情投資詐騙，共交付新台幣537萬元，甚至被騙將唯一房產抵押貸款，淡水警昨天逮捕6名詐騙集團成員。

新北市政府警察局淡水分局今天發新聞稿指出，何女去年8月在網路上結識一名男網友，2人都愛唱老歌，喜愛童安格、李宗盛等歌手，興趣相投而密集聯絡，不久男網友邀何女參加投資虛擬貨幣計畫。

淡水警方指出，何女陸續6次面交，交付537萬元，當何女要求贖回「獲利」時，詐騙集團以各種理由拖延，還要求支付更多款項，甚至勾結代書誘騙何女到地政事務所，將唯一房子抵押借貸。

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淡水警方受理報案後，成立專案小組調查，發現此詐騙集團成員分布全台，經士林地檢署指揮，警方12日清晨同步在新北市、桃園市、台中市及台南市等地搜索，逮捕37歲宋姓主嫌及5名共犯。

警方查扣2000多萬元不法所得、名牌包、電子設備及房地產登記收據等相關犯罪證物，詢後依詐欺及違反洗錢防制法將6人移送士林地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1140113

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