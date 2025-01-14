台中市警方銷燬上百公斤毒品 市價估計逾億元

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）歲末年終之際，台中市警察局今天表示，近日辦理銷燬毒品及施用器具總重約140公斤，估計市價破新台幣億元，全部運送到后里垃圾焚化爐銷燬。

台中市政府警察局近日辦理「第三、四級毒品暨施用器具沒入物銷燬」事宜，警方說明，這次銷燬毒品總重達百公斤，估計市價破億元，全部運送至后里垃圾焚化爐銷燬。

警方表示，經會同督察與政風單位，逐一清點、封緘及銷燬毒品證物等作業，清查這次銷燬第三、四級毒品及施用器具共計2723件，總重為140公斤，若令這批毒品流入市面將嚴重戕害民眾身心。

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警方指出，這次銷燬的毒品包括愷他命、4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）與卡西酮類咖啡包外，還有新興的「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）毒品。

市警局強調，藉由公開銷燬方式，提供民眾了解警方打擊毒品犯罪的決心，持續貫徹毒品零容忍目標，積極向上溯源阻斷毒品供給及走私管道，讓毒品遠離家園。（編輯：陳仁華）1140114