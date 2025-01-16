女報案稱350萬現金遭搶 花蓮警翻案是車手黑吃黑

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮警方昨天獲報，黃姓女子搭計程車遭2男持槍攔停，奪取隨身新台幣350萬元現金，但黃女說詞反覆，遭警識破疑是詐騙車手遭「黑吃黑」，警將黃女送辦，並持續追查2名男子。

25歲黃姓女子昨天下午4時報案指出，搭計程車行經花蓮市民國路附近小路，遭一輛白車攔停，2名男子先後下車，持槍搶奪黃女裝有現金的紙袋後離去。

警方調閱監視器，發現女子事隔2小時後才報案，涉案車輛早已離開花蓮，錯失攔截機會，目前已鎖定車牌及涉案2人身分，持續追查。

不過，面對警方詢問搶奪細節，黃女說詞反覆，不願說明搶奪的經過及原因，警方懷疑案情不單純，經調查發現黃女被搶前，曾在市區某店家前與1名婦人碰面，搭計程車離開途中遭搶。

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警方找到當時碰面的婦人，婦人表示，有交付350萬元現金給黃女投資。警方懷疑，黃女涉嫌以假投資詐取婦人現金，遭「黑吃黑」，被搶奪不法所得。

花蓮警分局副分局長盧廣勳今天指出，以涉嫌詐欺罪將黃女拘提，移送花蓮地檢署偵辦；對於涉嫌持槍強盜的2男子，目前已鎖定車輛及身分，並追查槍枝種類來源。（編輯：郭諭儒）1140116