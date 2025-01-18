嘉市興業西路機車道狹窄事故多 女騎士追撞不治

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉義市興業西路機慢車道狹窄事故多，日前發生2機車、1單車發生事故，吳姓騎士急救多日仍不治，檢警昨天相驗，死因頭部重創，但僅擦撞、騎士有戴安全帽，須進一步釐清肇責。

嘉義市消防局去年12月30日上午9時8分據報，興業西路地下道往上海路方向的機慢車道發生車禍，救護車趕抵，為2輛機車、1部單車事故。

吳姓女騎士躺在地上，意識不清、頭部撕裂傷、肢體及背部多處擦傷，經急救多日，仍於今年1月15日宣告不治，檢警昨天相驗，吳女因頭部重創不治。另名顏姓女騎士及賴姓男單車騎士僅肢體擦傷。

嘉義市警察局交通隊今天指出，3人酒測值均為零，周邊監視器沒有拍到碰撞過程；根據車輛撞擊痕跡，研判為吳女機車先擦撞前方的賴男單車，而造成後方的顏女機車又擦撞吳女機車。

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檢警表示，地下道車道僅1.8公尺，超車易發生危險；現場為擦撞事故，吳女又有戴安全帽，撞擊力道非強大，須進一步調閱吳女病歷、急救過程數據，釐清肇責及造成頭部重創原因。

根據嘉義市消防局救護數據，興業西路地下道機慢車道車禍出勤救護多，大都是前後車追撞，以及自撞牆壁等。消防局呼籲騎士，行經狹窄車道時，一定要依序慢行，以避免因前車人員突然減速而反應不及，造成自己或其他用路人傷害。（編輯：郭諭儒）1140118