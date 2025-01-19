雲林男涉網購零件改造槍枝 自宅變軍火庫遭查獲送辦

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南與基隆警方合作執行網路巡查，發現有人涉嫌透過網路購買零件改造槍枝，循線至雲林張姓男子住家查獲大批改造槍枝及黑色火藥，依法送辦並持續追查是否有販賣行為。

台南市警察局刑警大隊偵三隊長張勝裕今天接受媒體聯訪表示，台南市刑大與基隆市刑大共同執行網路巡邏，發現有人透過網路購買槍枝零組件及改造槍枝器具，經蒐證完備，9日由雲林地方法院核發搜索票至林內鄉執行搜索，當場查獲35歲張姓男子及證物一批。

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張勝裕表示，張男自稱從小對槍枝有興趣，自行上網學習改造槍枝技術，再透過網路購買改造工具與零組件等物品，自行在家中改造槍枝及子彈，警方查緝過程中，發現張男於自宅1樓後方鐵皮屋內放置大批改造槍枝材料及黑色火藥，不顧高溫日曬下火藥恐有爆炸風險，簡直拿生命開玩笑。

張勝裕指出，初步清查起出非制式長槍2枝、改造氣槍1枝、魚槍2枝、槍管4枝、槍柄半成品3枝、鋼珠彈1包、喇叭彈1盒及改造工具一批，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送雲林地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1140119