展現零容忍 北市刑大銷毀130公斤毒品含喪屍煙彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市刑警大隊今天表示，為展現對毒品犯罪零容忍，近日銷毀130公斤毒品，包含3級、4級毒品共58公斤，其中查獲依托咪酯405件450人，春節期間將持續維護北市治安。

台北市警察局刑事大隊發布新聞資料指出，隨農曆春節將屆，北市警局持續秉持維護社會治安、保障市民生命健康的堅定信念，並於近日展開銷毀130公斤毒品證物行動。

北市刑大表示，近日銷毀130公斤毒品，包含愷他命、混合型新興毒品咖啡包以及依托咪酯等多種類型毒品，如去年下半年查獲依托咪酯405件450人，3級和4級新興毒品查獲238件274人共58公斤毒品。

北市刑大指出，為彰顯對毒品犯罪零容忍態度，規劃毒品證物銷毀行動，同時向市民傳遞政府維護民眾健康與社會安全堅定決心。

警方說，此次銷毀毒品證物，以愷他命、依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）油及混合型新興毒品咖啡包占最多，使用這些毒品對中樞神經系統有極大破壞性，使用者可能會記憶力衰退、情緒失控等嚴重後果，更可能誘發精神疾病。

警方表示，市民須保持高度警惕，堅決遠離毒品危害，並積極向親友普及防毒知識，攜手共築防範毒品的堅固防線。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北市刑大指出，農曆新年是家人團聚共享溫馨時刻，希望通過此次毒品銷毀行動，向毒品犯罪分子展示毫不動搖的緝毒決心，更盼外界可充分認識到毒品問題嚴重性，共同守護社會安寧與祥和。

警方說，將持續以更高標準和更大力度執行打擊毒品犯罪活動，確保每名市民在安全及祥和環境迎接農曆新年，一起歡度健康及快樂的春節。（編輯：方沛清）1140120