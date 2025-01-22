打詐新法助攻 刑事局公私共助返還32被害人詐款

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）因應打詐新法上路，刑事局今天說，為快速返還被害人遭詐款項，已和國內4家加密貨幣交易所公私合作，首波行動可返還32名被害人共1113萬餘元，其中單一最高金額為109萬元。

警政署刑事局今天舉行記者會，科技犯罪防制中心主任林建隆表示，為快速返還被害人遭詐騙款項，刑事局與國內4家加密貨幣交易所公私協力，包括「中華民國虛擬通貨商業同業公會」、「現代財富科技有限公司（MaiCoin/MAX）」、「幣託科技股份有限公司（BitoPro）」、「鏈科股份有限公司（XREX）」及「禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）」等。

透過業者與警察機關建立聯防通報機制，協助分析清查虛擬貨幣交易所內涉及詐欺的虛擬資產及款項，林建隆說，警方追查匯入金流來源的詐欺被害人身分，再由科技犯罪防制中心協請被害人所在地方警察局通知其製作筆錄，最後由業者將詐欺款項發還被害人。

林建隆指出，本次為第一波行動，總計可返還32名被害人、共計新台幣1113萬餘元；本週已有部分被害人完備相關程序（出示身分證、報案單、切結單），陸續取回遭詐騙款項，其中單一最高返還金額為109萬元，追回最早被詐騙款項為民國112年10月所匯款。

同時，本次「返還被害款項專案行動」，遍及雙北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、苗栗縣、雲林縣、台東縣及澎湖縣等10個縣市，讓被害人在年關將屆時，能儘快取回遭詐騙的錢財。

被害人W先生（化名）今天也現身受訪表示，之前是在社群網站臉書上看到假投資訊息，便信以為真陸續投入共近400萬元血汗錢，直到想提前拿回獲利未果，才發現遭詐騙，近日接獲警方告知可取回遭詐金額還「嚇一跳」，雖然僅返還80萬元，但已經很開心了。

林建隆指出，詐欺案件發生後，被害人最期盼的就是能拿回被詐騙的錢財。立法院於去年7月12日三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」，並經總統於同年7月31日公布。

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其中，第8條至第11條授權訂定金融防制措施的子法，金管員會已於去年11月29日發布「金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法」，有助及時攔阻可疑金流與幣流，並且讓被害人遭詐騙匯出款項可以加快返還程序。

關於刑事局「虛擬貨幣查扣專案小組」成立後已協助60件詐案，並凍結近百億元詐款。林建隆說，這部分詐款因多和國外加密貨幣交易所有關，希望透過國內公私協力案例，將持續透過司法溝通、努力返還。（編輯：張銘坤）1140122