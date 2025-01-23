加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案首度開庭 北院傳彭振聲邵琇珮李文宗
首頁 / 社會

5億高中生案 夏男偽造文書二審仍判1年半確定須服刑

2025/1/23 10:32（1/23 10:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
賴姓男高三生案，與賴生同婚的夏男一審遭台中地院依偽造文書判1年6月，經上訴台中高分院審理，二審23日宣判，駁回上訴、維持原判。全案定讞不得上訴，夏男須入獄服刑。圖為台灣高等法院台中分院外觀。中央社記者蘇木春攝 114年1月23日
賴姓男高三生案，與賴生同婚的夏男一審遭台中地院依偽造文書判1年6月，經上訴台中高分院審理，二審23日宣判，駁回上訴、維持原判。全案定讞不得上訴，夏男須入獄服刑。圖為台灣高等法院台中分院外觀。中央社記者蘇木春攝 114年1月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中23日電）賴姓男高三生案，與賴生同婚的夏男一審遭台中地院依偽造文書判1年6月，經上訴台中高分院審理，二審今天宣判駁回上訴、維持原判。全案定讞不得上訴，夏男須入獄服刑。

全案台灣高等法院台中分院今天上午10時宣判，夏男未到庭聽判，審判長吳進發當庭宣判，夏男犯偽造文書使公務員登載不實罪，全案上訴駁回，不得再上訴。全案因判決確定，本案不得易科罰金，夏男須入監服刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴姓高三生剛滿18歲時，生父死前贈與30筆不動產、市值新台幣5億元，生父前年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

事後與賴男同婚的夏男，被台中地檢署依偽造文書罪嫌起訴，去年6月間一審宣判，夏男遭判1年6月徒刑；夏男不滿，提出上訴。（編輯：陳仁華）1140123

賴生
5億高中生案二審庭外夏男遭毆 出拳男社維法送辦5億高中生案二審開庭 夏男院外失控扯掉民眾口罩
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

86
更多編輯台推薦新聞：