5億高中生案 夏男偽造文書二審仍判1年半確定須服刑

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（中央社記者蘇木春台中23日電）賴姓男高三生案，與賴生同婚的夏男一審遭台中地院依偽造文書判1年6月，經上訴台中高分院審理，二審今天宣判駁回上訴、維持原判。全案定讞不得上訴，夏男須入獄服刑。

全案台灣高等法院台中分院今天上午10時宣判，夏男未到庭聽判，審判長吳進發當庭宣判，夏男犯偽造文書使公務員登載不實罪，全案上訴駁回，不得再上訴。全案因判決確定，本案不得易科罰金，夏男須入監服刑。

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賴姓高三生剛滿18歲時，生父死前贈與30筆不動產、市值新台幣5億元，生父前年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

事後與賴男同婚的夏男，被台中地檢署依偽造文書罪嫌起訴，去年6月間一審宣判，夏男遭判1年6月徒刑；夏男不滿，提出上訴。（編輯：陳仁華）1140123