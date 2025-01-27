淨化春節治安 苗警動員掃黑打詐肅槍不停歇

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）新竹縣竹東某幫派堂口24日遭槍擊造成1死5傷，苗栗警方連續2天動員逾200人次針對幫派據點、常出入處所掃蕩臨檢，查獲毒品、賭博等案件，將持續淨化維護春節治安。

警政署規劃於25、26日針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所執行威力掃蕩臨檢，苗栗縣警察局今天透過新聞稿表示，2天期間動員掃黑專責隊、各分局掃黑專責小隊與派出所員警共205人次，查獲公共危險3件3人、毒品1件1人、竊盜1件1人、賭博1件4人與通緝犯1人，強力壓制幫派暴力氣焰。

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此外，為全力維護農曆春節期間治安，苗栗警方執行114年加強重要節日安全維護工作，縣警局統計，1月20日至26日止，共查獲詐欺30件43人、毒品案10件10人、賭博案6件28人、槍砲案2件2人、通緝犯11人、公共危險44件44人，查扣非法改造手槍1枝、子彈43顆等證物，成果豐碩。

苗栗縣警察局局長王森瑒表示，農曆春節期間，警方持續強化掃黑、打詐、肅槍、查緝賭博與公共危險案，全力維護治安，並強調「黑、金、槍、毒、詐」是政府當前重點打擊工作，將強化各項勤務作為，鐵腕掃蕩不間斷。（編輯：陳清芳）1140127