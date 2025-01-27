加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

淨化春節治安 苗警動員掃黑打詐肅槍不停歇

2025/1/27 19:02（1/27 20:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗警方配合警政署執行威力掃蕩臨檢，25、26日連續2天動員人力，針對幫派據點、常出入處所掃蕩臨檢，查獲多起毒品、賭博等案件，將持續淨化維護春節治安。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月27日
苗栗警方配合警政署執行威力掃蕩臨檢，25、26日連續2天動員人力，針對幫派據點、常出入處所掃蕩臨檢，查獲多起毒品、賭博等案件，將持續淨化維護春節治安。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）新竹縣竹東某幫派堂口24日遭槍擊造成1死5傷，苗栗警方連續2天動員逾200人次針對幫派據點、常出入處所掃蕩臨檢，查獲毒品、賭博等案件，將持續淨化維護春節治安。

警政署規劃於25、26日針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所執行威力掃蕩臨檢，苗栗縣警察局今天透過新聞稿表示，2天期間動員掃黑專責隊、各分局掃黑專責小隊與派出所員警共205人次，查獲公共危險3件3人、毒品1件1人、竊盜1件1人、賭博1件4人與通緝犯1人，強力壓制幫派暴力氣焰。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，為全力維護農曆春節期間治安，苗栗警方執行114年加強重要節日安全維護工作，縣警局統計，1月20日至26日止，共查獲詐欺30件43人、毒品案10件10人、賭博案6件28人、槍砲案2件2人、通緝犯11人、公共危險44件44人，查扣非法改造手槍1枝、子彈43顆等證物，成果豐碩。

苗栗縣警察局局長王森瑒表示，農曆春節期間，警方持續強化掃黑、打詐、肅槍、查緝賭博與公共危險案，全力維護治安，並強調「黑、金、槍、毒、詐」是政府當前重點打擊工作，將強化各項勤務作為，鐵腕掃蕩不間斷。（編輯：陳清芳）1140127

#苗栗縣警察局
#警政署
#竹東
#苗栗縣
#新竹縣
#王森瑒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

87
更多編輯台推薦新聞：