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台中民宅8人疑一氧化碳中毒 抽搐、眼睛上吊送醫

2025/1/31 14:42（1/31 15:11 更新）
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台中市消防局31日凌晨獲報指梧棲區一處民宅有多人身體不適，消防人員到場發現為1家8口，陸續就醫治療。初判所使用燃氣熱水器為一般屋外型，疑因通風不良導致一氧化碳蓄積，飄向室內而發生中毒情形。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年1月31日
台中市消防局31日凌晨獲報指梧棲區一處民宅有多人身體不適，消防人員到場發現為1家8口，陸續就醫治療。初判所使用燃氣熱水器為一般屋外型，疑因通風不良導致一氧化碳蓄積，飄向室內而發生中毒情形。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年1月31日
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（中央社記者蘇木春台中31日電）台中市梧棲區1家8人今天凌晨疑因一氧化碳中毒，出現頭暈、肢體無力，甚至抽搐與眼睛上吊等嚴重反應，經送醫以高壓氧治療，病況穩定，住院觀察。

台中市消防局表示，凌晨3時13分獲報，梧棲區建國北街1處集合住宅有多人疑因一氧化碳中毒不適，出動消防車1輛、救護車3輛與消防人員9名前往處理。

消防人員表示，現場共計家庭成員8名，包括50歲男性、45歲男性、43歲女性、42歲女性、10歲男性、7歲女性、15歲女性、13歲男性等，皆頭暈、肢體無力，陸續透過救護車或自行前往童綜合醫院梧棲院區治療。

消防局勘查，現場為5層樓建築物的4樓，使用燃氣熱水器為一般屋外型 並裝設於4樓後側陽台加裝窗戶處，經以氣體偵測器測得一氧化碳濃度為110PPM；初步研判疑似因通風不良導致一氧化碳產生蓄積，飄向室內而發生中毒情形。

醫院表示，就醫8人陸續出現頭暈、倦怠等症狀，還有人出現抽搐與眼睛上吊等嚴重反應，以高壓氧艙治療，情況穩定後入住病房進行後續治療。

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童綜合醫院急診部主任余宣宏表示，天氣寒冷，家家戶戶大多密閉門窗，若熱水器、瓦斯燃燒發生於密閉陽台內，更容易導致一氧化碳中毒。

余宣宏呼籲，即使陽台窗戶有打開，但如果天氣寒冷窗戶打開太小，通風不良仍有可能一氧化碳中毒。若在家出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、呼吸急促、全身痠痛、倦怠等異常症狀時，應警覺立即就醫檢查。（編輯：唐聲揚）1140131

#一氧化碳中毒
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