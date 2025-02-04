新北男子涉網路收購槍枝 遭中市警查獲送辦

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市警察局今天宣布查獲一名住在新北的男子涉嫌擁槍自重，透過網路收購槍枝設備，警方前往男子住處搜索，起出含彈匣仿金牛座手槍1把及子彈，將男子移送士林地檢署偵辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵二隊日前接獲情資指稱，居住於新北市八里區的陳姓男子涉嫌擁槍自重，於是成立專案小組並報請台灣士林地方檢察署指揮偵辦。

警方調查指出，陳姓男子平日從事衛浴設備工作，因本身對槍枝有濃厚興趣，於是透過網路收購槍枝設備，警方於長期蒐證完畢後，掌握陳嫌存放槍枝的處所，持士林地方法院核發的搜索票前往陳男住處搜索。

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警方表示，陳男見警上門，為逃避搜捕，跳下住處後方高達5公尺深的圳溝，為防止陳男逃逸，員警奮不顧身跳下圳溝追捕，陳男頭、頸椎受傷倒地不起，在圳溝內哀嚎，躺在地上狼狽被逮獲。

警方並當場查獲仿金牛座手槍1把（含彈匣1個）、子彈29顆及手機2支等證物，全案於警詢後依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將陳嫌移送士林地方檢察署偵辦。（編輯：李淑華）1140204