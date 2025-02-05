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花蓮男騎機車持空氣槍隨機射店家大門 難逃法眼送辦

2025/2/5 18:23（2/5 18:56 更新）
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花蓮46歲林姓男子持空氣槍隨機射擊店家玻璃大門，玻璃門裂成蜘蛛網狀，警方現場勘查後組成專案小組，擴大調閱監視器畫面，循線逮捕林男送辦。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 114年2月5日
花蓮46歲林姓男子持空氣槍隨機射擊店家玻璃大門，玻璃門裂成蜘蛛網狀，警方現場勘查後組成專案小組，擴大調閱監視器畫面，循線逮捕林男送辦。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 114年2月5日
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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）花蓮46歲林姓男子，辯稱心情不好，持空氣槍隨機射擊店家玻璃大門；警方循線鎖定林男住所，昨天搜索查扣氣動槍枝、鋼珠彈及毒品安非他命殘渣袋，依恐嚇等罪嫌移送林男。

吉安警分局今天指出，北昌派出所日前接獲民眾報案指稱，店門疑遭槍枝射擊，玻璃大門裂成蜘蛛網狀，平時沒有與人結怨，不知為何被開槍，所幸店裡沒人受傷。

警方現場勘查後組成專案小組，擴大調閱監視器畫面，透過影像分析比對，發現一男子於案發前騎機車經過，並持槍枝射擊，造成店家2處玻璃損壞。

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警方對比車輛特徵與男子穿著，鎖定46歲林男涉案，分析行車路線後掌握林男落腳處，昨天持搜索票上門搜索，當場查扣氣動槍枝、鋼珠彈，以及毒品安非他命殘渣袋。

林男向警方表示，因心情不好才亂開槍；警詢後，依毀損、恐嚇及毒品等罪嫌，將林男移送花蓮地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1140205

花蓮46歲林姓男子持空氣槍隨機射擊店家玻璃大門，警方循線鎖定林男住所，4日搜索查扣氣動槍枝、鋼珠彈及毒品安非他命殘渣袋，並將人依法送辦。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 114年2月5日
花蓮46歲林姓男子持空氣槍隨機射擊店家玻璃大門，警方循線鎖定林男住所，4日搜索查扣氣動槍枝、鋼珠彈及毒品安非他命殘渣袋，並將人依法送辦。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 114年2月5日
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