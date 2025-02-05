警跟蹤吳靜怡惹議 劉世芳：非警政署下令盼北市說明

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（中央社記者高華謙台北5日電）政治評論員吳靜怡指遭員警跟蹤引發爭議，內政部長劉世芳今天表示，這項指令並非警政署交代，希望台北市政府或台北市警察局要對外說明清楚。

政治評論員吳靜怡指出遭員警跟蹤，北市信義警分局回應是為避免衝突派員跟隨知名人物，但逾越比例原則。台北市長蔣萬安回應，支持警方依法依規，在應有範圍內執法。

Yahoo TV「齊有此理」節目今天播放與劉世芳訪談預錄內容。劉世芳談及此事時解釋，她去年11月就交代警政署通令全國警察針對罷免案保持中立，她上週了解到有2名便衣警察跟著吳靜怡直到離開罷免地方，「這當然就是執法過當」，警政署並未交代此事，經民進黨民代追蹤台北市府是否有做不當指示，「我們也還是不知道」。

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劉世芳強調，罷免連署設攤屬社會秩序維護法規定範疇，各縣市政府警察本來就要負一部分責任，至於是接受誰的指令以致騷擾到被跟蹤者，也要查清楚，目前信義分局長已自請處分，不過自請處分的原因仍待調查。

主持人追問這是否代表信義警分局長、台北市警察局長與台北市長是嫌疑犯。劉世芳回應，她還沒收到報告，但警政署沒有下這樣的命令，只說要盡量排除敵對雙方，不要有衝突，如果是用這種會造成騷擾問題的方式就要好好釐清，也希望台北市政府或台北市警察局要對外說明。（編輯：張若瑤）1140205