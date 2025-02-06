中高階警官異動 張基銘首個駐外聯絡官任分局長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北6日電）警政署今天發布54名中高階警官人事案，共21個警分局長異動，其中，刑事局偵查第七大隊第1隊長張基銘陞任南投縣警察局集集分局分局長，為史上首個駐外警察聯絡官免試保送者。

繼春節前公布146名高階警官人事案後，警政署今天再宣布中高階警官人事案，包括警政署及各警察機關職務等階最高列警正一階（第四、五序列）重要警職職缺，經署長張榮興邀集副署長、主秘、督察室、政風室、人事室業務主管等人員，進行通盤檢討調整遴補，共計54人異動，並統一於10日辦理交接、到任。

其中，這次異動縣市警分局長共計21人。

值得注意的是，張基銘曾陸續於民國105年至114年分別擔任馬來西亞和印尼駐外警察聯絡官，這次陞任南投縣警察局集集分局分局長，為內政部自112年7月發布修正「警察人員陞遷辦法」後，首個駐外警察聯絡官免試保送者，期為提升駐外警察聯絡官陞遷發展，以及培養具國際事務能力的重要警職人才。

相關人事異動名單如下：

一、警政署科長及航空警察局台北分局分局長

（一）桃園市政府警察局犯罪預防科科長周益銘調任警政署秘書室科長

（二）台北市政府警察局督察婁子才調任警政署保安組科長

（三） 桃園市政府警察局督察呂芳典調任警政署教育組科長

（四）桃園市政府警察局督察陳孟欣調任警政署防治組科長

（五）基隆港務警察總隊副總隊長黃琨竣調任警政署交通組科長

（六）警政署防治組科長王志中調任航空警察局台北分局分局長

二、直轄市政府警察局第四序列督察、專員及港警總隊副總隊長

（一）警政署行政組科長陳俊諺調任桃園市政府警察局督察

（二）桃園市政府警察局第四序列專員游政芳調任台中市政府警察局督察

（三）保安警察第二總隊督察長謝錫釗陞任台北市政府警察局督察

（四）鐵路警察局督察長王立德陞任新北市政府警察局督察

（五）宜蘭縣政府警察局主任秘書楊効宜陞任桃園市政府警察局督察

（六）新竹縣政府警察局督察長金秋華陞任桃園市政府警察局督察

（七）嘉義縣警察局主任秘書蔡進明陞任台南市政府警察局督察

（八）保安警察第七總隊督察長張文峰陞任高雄市政府警察局督察

（九）台中港務警察總隊副總隊長林志賢調任桃園市政府警察局督察

（十）花蓮港務警察總隊副總隊長卓晃央調任桃園市政府警察局第四序列專員

（十一）高雄港務警察總隊副總隊長黃烱賓調任高雄市政府警察局第四序列專員

（十二）台北市政府警察局萬華分局副分局長廖立仁陞任基隆港務警察總隊副總隊長

（十三）台南市政府警察局歸仁分局副分局長徐百瑄陞任台中港務警察總隊副總隊長

（十四）保安警察第七總隊第四大隊大隊長廖正成陞任高雄港務警察總隊副總隊長

（十五）保安警察第六總隊第一大隊大隊長戴修身陞任花蓮港務警察總隊副總隊長

三、第五序列主任秘書、督察長

（一）澎湖縣政府警察局督察長林明鋒調任鐵路警察局督察長

（二）花蓮縣警察局主任秘書余中義調任宜蘭縣政府警察局主任秘書

（三）嘉義縣警察局督察長莊思神調任嘉義縣警察局主任秘書

（四）雲林縣警察局主任秘書呂芳逸調任保安警察第二總隊督察長

（五）連江縣警察局主任秘書陳文彬調任花蓮縣警察局主任秘書

（六）台東縣警察局督察長葉文啟調任雲林縣警察局主任秘書

（七）雲林縣警察局斗六分局分局長黃念生調任澎湖縣政府警察局督察長

（八）新竹市警察局第一分局分局長羅裕城調任新竹縣政府警察局督察長

（九）基隆市警察局第二分局分局長楊宗昆調任連江縣警察局主任秘書

（十）宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長陳至瑋調任嘉義縣警察局督察長

（十一）彰化縣警察局彰化分局分局長廖志明調任保安警察第七總隊督察長

（十二）屏東縣政府警察局屏東分局分局長蔡培元調任台東縣警察局督察長

四、縣（市）政府警察局分局長

（一）雲林縣警察局北港分局分局長張澤銘調任雲林縣警察局斗六分局分局長

（二）雲林縣警察局斗南分局分局長張明忠調任新竹市警察局第一分局分局長

（三）基隆市警察局第三分局分局長童寶賢調任基隆市警察局第二分局分局長

（四）宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長楊迪光調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長

（五）彰化縣警察局鹿港分局分局長林英煌調任彰化縣警察局彰化分局分局長

（六）彰化縣警察局北斗分局分局長黄世德調任彰化縣警察局鹿港分局分局長

（七）屏東縣政府警察局潮州分局分局長林明波調任屏東縣政府警察局屏東分局分局長

（八）新竹市警察局第三分局分局長侯興龍調任基隆市警察局第三分局分局長

（九）嘉義縣警察局竹崎分局分局長陳勇誌調任雲林縣警察局北港分局分局長

（十）南投縣政府警察局集集分局分局長林文智調任雲林縣警察局斗南分局分局長

（十一）南投縣政府警察局中興分局分局長陳科宏調任新竹市警察局第三分局分局長

（十二）花蓮縣警察局玉里分局分局長黃靖堯調任宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長

（十三）金門縣警察局金湖分局分局長楊志源調任彰化縣警察局北斗分局分局長

（十四）屏東縣政府警察局枋寮分局分局長林俊雄調任屏東縣政府警察局潮州分局分局長

（十五）澎湖縣政府警察局望安分局分局長吳誌權調任嘉義縣警察局竹崎分局分局長

（十六）桃園市政府警察局八德分局偵查隊隊長黃一航陞任澎湖縣政府警察局望安分局分局長

（十七）刑事警察局偵查第七大隊隊長張基銘陞任南投縣政府警察局集集分局分局長

（十八）新北市政府警察局刑事警察大隊偵查第六隊隊長梁献堂陞任南投縣政府警察局中興分局分局長

（十九）新北市政府警察局刑事警察大隊偵查第五隊隊長黃清暉陞任花蓮縣警察局玉里分局分局長

透過 Google News 追蹤中央社

（二十）台中市政府警察局大甲分局交通組組長王貞惠陞任金門縣警察局金湖分局分局長

（二十一）新北市政府警察局三重分局行政組組長盧恒隆陞任屏東縣政府警察局枋寮分局分局長。（編輯：李錫璋）1140206