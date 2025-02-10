新北燈會小心「丟人」 警9天找回15名走失孩童

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北燈會於2月1日在大都會公園熱鬧登場，吸引許多民眾帶小朋友去觀賞。三重警分局提醒民眾賞燈時要看緊子女以免走散，根據統計，截至9日就有15名孩童走失，幸獲警方找回。

三重分局今天發布新聞稿指出，今年在二重疏洪道的大都會公園舉辦新北燈會，包括「靈蛇獻瑞 一起PLAY」主燈秀及設有萌彩蛇趣燈區等多個特色燈區，吸引許多民眾到場觀賞，親子同樂。

警方提醒民眾，燈會內容精彩，吸引許多觀眾卡位搶拍易分心，再加上人潮眾多，因此現場發生多起民眾與家人走散的情形。根據統計，從2月1日開幕至9日，短短9天就有15名幼童走失，多為3至12歲孩童，所幸均由警方尋回。

透過 Google News 追蹤中央社

三重分局長黃國政表示，燈會期間人潮眾多，須留意同行兒童、長輩的動態，慎防走失。建議可為其佩戴寫有聯絡方式的手環或識別證，以便走失時可以馬上找到聯絡人電話。

三重分局表示，警方在燈會現場設有機動派出所，提供交通疏導與應急駐點服務。民眾如有遺失物品、拾獲物品和迷途失散情形，可就近到機動派出所尋求幫助。（編輯：張銘坤）1140210