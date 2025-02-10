加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

新北燈會小心「丟人」 警9天找回15名走失孩童

2025/2/10 11:38（2/10 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北燈會2月1日起在新北市大都會公園熱鬧登場，吸引許多民眾帶小朋友去觀賞；根據三重分局統計，截至9日就有15名孩童走失，幸獲警方找回。（三重分局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年2月10日
新北燈會2月1日起在新北市大都會公園熱鬧登場，吸引許多民眾帶小朋友去觀賞；根據三重分局統計，截至9日就有15名孩童走失，幸獲警方找回。（三重分局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年2月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北燈會於2月1日在大都會公園熱鬧登場，吸引許多民眾帶小朋友去觀賞。三重警分局提醒民眾賞燈時要看緊子女以免走散，根據統計，截至9日就有15名孩童走失，幸獲警方找回。

三重分局今天發布新聞稿指出，今年在二重疏洪道的大都會公園舉辦新北燈會，包括「靈蛇獻瑞 一起PLAY」主燈秀及設有萌彩蛇趣燈區等多個特色燈區，吸引許多民眾到場觀賞，親子同樂。

警方提醒民眾，燈會內容精彩，吸引許多觀眾卡位搶拍易分心，再加上人潮眾多，因此現場發生多起民眾與家人走散的情形。根據統計，從2月1日開幕至9日，短短9天就有15名幼童走失，多為3至12歲孩童，所幸均由警方尋回。

google news透過 Google News追蹤中央社

三重分局長黃國政表示，燈會期間人潮眾多，須留意同行兒童、長輩的動態，慎防走失。建議可為其佩戴寫有聯絡方式的手環或識別證，以便走失時可以馬上找到聯絡人電話。

三重分局表示，警方在燈會現場設有機動派出所，提供交通疏導與應急駐點服務。民眾如有遺失物品、拾獲物品和迷途失散情形，可就近到機動派出所尋求幫助。（編輯：張銘坤）1140210

#三重
#三重警分局
#新北市
#黃國政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：