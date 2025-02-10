金門金湖分局迎首名女分局長 王貞惠宣誓就職

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（中央社記者張已亷金門縣10日電）金門縣警察局金湖分局迎來首名女性分局長，今天舉行新任分局長交接，由王貞惠宣誓就職。金門縣警察局長黃壬聰表示，盼王貞惠就任後發揮專長及豐富資歷，強化治安守護鄉親。

金門縣警察局金湖分局上午10時在3樓禮堂舉行卸、新任分局長交接典禮，由黃壬聰主持，新任分局長由台中市政府警察局大甲分局交通組長王貞惠陞任。

依金門縣政府警察局新聞稿，黃壬聰表示，王貞惠是金湖分局首名女性分局長，經歷各級基層幹部歷練，一步一腳印經營並獲上級長官及各界肯定，才有今天成就。

黃壬聰指出，王貞惠在民國102年調任台中市政府警察局豐原分局合作所時，已是台中市縣市合併後首名女性所長，在大甲分局交通組長任內，完成多場全國性大型廟宇繞境進香活動的交通安全維護工作，是非常優秀的女性幹部。

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黃壬聰說，金湖分局全體人員應以實際行動支持，齊心協力增益鄉親福祉，期盼王貞惠就任後，繼續發揮交通專長，同時借重她督察、刑事及公關方面豐富資歷，維護交通、治安及為民服務，守護鄉親生命財產安全。

警方表示，王貞惠為中央警察大學犯罪防治學系68期畢業，逢甲大學公共政策研究所碩士，歷任台中市政府警察局偵查員、所長、隊長、督察員、警務正、組長等職務。（編輯：郭諭儒）1140210