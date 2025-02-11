新北中和出租套房深夜惡火 1男死亡

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市中和區景平路一出租套房今天凌晨火警，引起5樓冒出濃煙。消防局表示，到場搶救廁所內一男子明顯死亡未送醫，並疏散民眾預防性送醫。警方表示，將報驗檢方調查死因。

火警發生在凌晨4時18分景平路一處民宅，現場5樓竄出濃煙；新北市府消防局派遣消防人員到場搶救，火勢在4時36分撲滅，發現火場疑為廁所燃燒雜物。

消防局表示，廁所內發現這名男子明顯死亡，未送醫。另外，現場陸續疏散7人，受嗆傷的民眾送台北慈濟醫院。起火原因待火災鑑識中心火場蒐證鑑驗比對。

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轄區中和警分局表示，據報後派員警赴現場查處，發現為5樓出租套房起火，隨即實施交通管制協助疏導民眾，直至消防人員確認火場處理完畢，無後續危險。

警方表示，現場26歲的陳女、43歲潘男與陳女等3人送台北慈濟醫院就醫，進一步觀察無生命危險。火場發現25歲的林男死亡，將通知死者家屬、同居陳女製作筆錄，並報請新北地檢署檢察官與法醫相驗。（編輯：孫承武）1140211