加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

新北中和出租套房深夜惡火 1男死亡

2025/2/11 11:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市中和區景平路一出租套房今天凌晨火警，引起5樓冒出濃煙。消防局表示，到場搶救廁所內一男子明顯死亡未送醫，並疏散民眾預防性送醫。警方表示，將報驗檢方調查死因。

火警發生在凌晨4時18分景平路一處民宅，現場5樓竄出濃煙；新北市府消防局派遣消防人員到場搶救，火勢在4時36分撲滅，發現火場疑為廁所燃燒雜物。

消防局表示，廁所內發現這名男子明顯死亡，未送醫。另外，現場陸續疏散7人，受嗆傷的民眾送台北慈濟醫院。起火原因待火災鑑識中心火場蒐證鑑驗比對。

google news透過 Google News追蹤中央社

轄區中和警分局表示，據報後派員警赴現場查處，發現為5樓出租套房起火，隨即實施交通管制協助疏導民眾，直至消防人員確認火場處理完畢，無後續危險。

警方表示，現場26歲的陳女、43歲潘男與陳女等3人送台北慈濟醫院就醫，進一步觀察無生命危險。火場發現25歲的林男死亡，將通知死者家屬、同居陳女製作筆錄，並報請新北地檢署檢察官與法醫相驗。（編輯：孫承武）1140211

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：