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台中婦險遭詐助警逮人 勸年輕車手應走正途

2025/2/12 15:23（2/12 15:36 更新）
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台中1名婦人在網路加入詐騙集團成立的投資群組準備投入資金，幸家人及時發現並陪同她報案，警方與婦人聯手設下誘捕陷阱，逮捕吳姓男車手（前），中檢偵辦後日前將吳男依法起訴。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年2月12日
台中1名婦人在網路加入詐騙集團成立的投資群組準備投入資金，幸家人及時發現並陪同她報案，警方與婦人聯手設下誘捕陷阱，逮捕吳姓男車手（前），中檢偵辦後日前將吳男依法起訴。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年2月12日
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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中1名婦人加入投資詐騙群組，準備投入資金時遭家人發現報案。婦人與警方合作約出吳姓車手逮人，還勸車手「你年紀還輕」應走正途，台中地檢署日前起訴吳男。

台中市警察局第五分局今天表示，警方去年6月間接獲報案，1名婦人在臉書（Facebook）看到假冒理財專家的廣告，加入社團後有投資專員誆稱有管道提高股票申購中籤率還能延期交割，她籌措新台幣95萬元準備投入，家人及時發現陪同報案。

警方獲報展開追查，並與婦人合作邀約車手於速食餐廳碰面，警方安排警力埋伏，待婦人將款項交給21歲吳姓車手時，員警立即表明身分逮人，婦人還勸吳男「你年紀還輕」、「外面那些人是在騙你」。

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警方當場查扣假冒投資公司工作證、收據等物品，並在詐騙集團交付車手的手機中，發現上手化名「永和豆漿」，幕後指揮吳男前往連鎖速食店收款。

吳男警詢後被依法送辦，台中地檢署日前依加重詐欺、偽造文書及洗錢等罪嫌將他起訴。（編輯：蕭博文）1140212

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#台中地檢署
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